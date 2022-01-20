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Kar yağışına dayanamayan ahırlar çöktü

Kar yağışına dayanamayan ahırlar çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da 2 gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışında karın ağırlığına dayanamayan ahırlar çöktü.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Adıyaman'da 2 gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışında karın ağırlığına dayanamayan ahırlar çöktü. Çöken ahırlarda 13 hayvan telef oldu.

Adıyaman merkez ve Kahta, Gerger ile Tut ilçelerinde gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışından dolayı karın ağırlığına dayanamayan yaklaşık ahırda çökme meydana geldi. Adıyaman merkezde 3 büyükbaş hayvan, Kahta ilçesinde ise 10 küçükbaş hayvan olmak üzere 13 hayvan çöken ahırların enkazı altında kalarak telef oldu.

Yaşanılan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Zeki Selçuk, "Yoğun kar yağışından dolayı oluşan durumu ilgili birimlere ilettik. İnşallah en kısa zamanda hasar tespiti yapılarak, üreticilerimize gerekli destek verilir. Şuana kadar bizlere intikal eden 10 ahır çökmesi ve 13 hayvanın telef olduğu bilgisi var. Yolların kapalı olmasından ulaşımda yaşanmakta olan aksaklıklar yüzünden zarar gören söz konusu yerleşim yerlerinden bir çoğuna henüz ulaşılamadı. Üyelerimiz kıt kanaat imkanlar ölçüsünde hasarı ortadan kaldırmaya ve tedbirleri almaya çalıyor. Bütün üreticilerimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Başkan Selçuk aynı zamanda üretici birliği olarak, seksen noktada süt alımı yaptıklarını ancak 3 gündür hava şartlarından dolayı sütü toplayamadıklarını, en kısa zamanda yolların trafiğe açılması gerektiğini aksi takdirde tonlarca sütün çöpe gideceğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kar yağışına dayanamayan ahırlar çöktü

Kar yağışına dayanamayan ahırlar çöktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Selçuk, kar, 3. Sayfa, Haber

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