Kar yağışına dayanamayan ağaç, otomobilin üzerine devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışına dayanamayan ağaç, otomobilin üzerine devrildi

Kar yağışına dayanamayan ağaç, otomobilin üzerine devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebi ile bir çok bölgede olumsuzluklar oluşurken, Akçakoca'da kar yağışına dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildi.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebi ile bir çok bölgede olumsuzluklar oluşurken, Akçakoca'da kar yağışına dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Olay Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile çam ağacı bir anda devrildi. Otomobilin üzerine devrilen çam ağacını gören vatandaşlar kendi imkanları ile ağacı bulunduğu yerden kaldıramayınca durumu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobilin üzerine devrilen çam ağacının dallarını keserek otomobili bulunduğu yerden kurtardı. Devrilen ağaç daha sonra ekipler ile kesim motorları ile kesilerek tamamen yerinden kaldırıldı. - DÜZCE

Kar yağışına dayanamayan ağaç, otomobilin üzerine devrildi

Kar yağışına dayanamayan ağaç, otomobilin üzerine devrildi

Kar yağışına dayanamayan ağaç, otomobilin üzerine devrildi

Kar yağışına dayanamayan ağaç, otomobilin üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Akçakoca, Düzce, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title