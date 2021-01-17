Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi
17.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:53
DÜZCE'de dallarında biriken karın ağırlığını kaldıramayan çam ağacı park halindeki cipin üzerine devrildi.
DÜZCE'de dallarında biriken karın ağırlığını kaldıramayan çam ağacı park halindeki cipin üzerine devrildi. Araç hasar görürken, itfaiye ekibi ağacı aracın üzerinden kaldırdı.
Olay öğle saatlerinde, Düzce Kültür Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle üzerinde kar biriken çam ağacı karın ağırlığını kaldırmayarak park halindeki Mine Özçelik'e ait cipin üzerine devrildi. Araç hasar görürken, devrilen ağaç ise itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında aracın üzerinden kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ