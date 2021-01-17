Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi

17.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:53
Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi

DÜZCE'de dallarında biriken karın ağırlığını kaldıramayan çam ağacı park halindeki cipin üzerine devrildi.

DÜZCE'de dallarında biriken karın ağırlığını kaldıramayan çam ağacı park halindeki cipin üzerine devrildi. Araç hasar görürken, itfaiye ekibi ağacı aracın üzerinden kaldırdı. 

Olay öğle saatlerinde, Düzce Kültür Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle üzerinde kar biriken çam ağacı karın ağırlığını kaldırmayarak park halindeki Mine Özçelik'e ait cipin üzerine devrildi. Araç hasar görürken, devrilen ağaç ise itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında aracın üzerinden kaldırıldı.

Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi
Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi
Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi
Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül İsmail Kartal Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 14:55:51. #1.14#
title