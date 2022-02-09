Kar Yağışına Anında Müdahale

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Yüksek kesimlerde kar yağışının gece boyu sürdüğü İnegöl'de, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına İnegöl Belediyesi karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kırsal bölgelerde yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken ekipler aynı yollar üzerinde sürekli çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde şuanda İnegöl genelinde kapalı yol bulunmuyor.

ÇÖZÜM MERKEZİ HİZMETİNİZDE

Her şartta ve her koşulda vatandaşlarının yanında olan İnegöl Belediyesi, bu konuda sorun yaşayan vatandaşların 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini bildirdi.

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