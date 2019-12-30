Kar yağışı zincirleme kazaları beraberinde getirdi
Haberler » 3. Sayfa » Kar yağışı zincirleme kazaları beraberinde getirdi - Haberler

Kar yağışı zincirleme kazaları beraberinde getirdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaklaşık 20 araç birbirine girdi.

30.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:59
Kar yağışı zincirleme kazaları beraberinde getirdi

'in ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaklaşık 20 araç birbirine girdi.


Kazalar nedeniyle Eskişehir - Bozüyük karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri kapanan yolu açmak için seferber oldu. Bölgeye sevk edilen çekiciler vasıtasıyla kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken yol yeniden ulaşıma açıldı.


Ölen ve yaralananın olmadığı kazaya karışan araçların sürücüleri yol küreme ve tuzlama çalışmalarına geç kalındığı iddia ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler