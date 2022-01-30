Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde sevinç kaynağı oldu

Kar yağışı yurdun büyük bölümünde eğlenceli görüntülere sahne oldu…

Bu görüntülerin adresi ise Artvin… Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli Köyü'nde bu yıl 6.'sı düzenlenen Kar Şenliği büyük ilgi gördü. Yüzlerce kişi el ele vererek kar üzerinde horon tepki. Horonun karla muhteşem uyumu havadan da görüntülendi.

Birbirinden farklı ekinliklerin düzenlendiği kar şenliğinde, 200 yıllık geleneğe sahip olan kızak yarışı da yapıldı. 1 metreye bulan karda düzenlenen yarışlarda halat çekme, çuval ve tahta kızak yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

KJ: MERSİN'E 70 KAMYON KAR TAŞINDI

Torosların eteğinden 70 kamyon kar taşındı… Çocuklar eğlenebilsin diye…

Mersin'in Erdemli ilçesinde 3. Kar festivali düzenlendi. Kar yağışı alamayan Erdemli'ye 30 kilometre uzaktan, torosların eteğinden 70 kamyon ile 500 ton civarında kar taşındı. Binlerce çocuk festival alanına akın edip, karın tadını doyasıya çıkardı. Ailelerinin de çocuklara eşlik ettiği festivalde eğlenceli anlar yaşandı…

KJ: ACEMİ KAYAKÇILAR ULUDAĞ PİSTİNDE Hafta sonunu Uludağ'da geçiren tatilciler kayak öğrenmeye kalkınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kimi yakını ile kayak öğrenmeye çalışırken kendini yerde buldu, kimi ise ayakta duramadığı için yerden kalkamadı. Çocuğundan gencine birçok kişinin yer aldığı pistlerde, bazılarının ise diğerlerine nispet yaparcasına ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı.