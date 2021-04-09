Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu
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Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | Güncel

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu Bartın'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 15-20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

BARTIN - Bartın'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 15-20 santimetreye ulaştı.

Bartın'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte doğa beyaz örtü ile kaplandı. Gece başlayan kar yağışı gün içinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Karla kapanan yollar ve ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

Bartın'ın Ören köyünde kar kalınlığı yer yer 15-20 santimetreye ulaştı. Bir esnaf kar nedeniyle minibüsü ile yolda kaldı.

Aracıyla yolda kalan Turgay Coşkuner kar yağışı beklemedikleri için araçlarından kış lastiklerini söktüklerini ifade ederek, "Esnafım köyleri geziyorum. Şaşırdık kaldık. Burada da kaldık arabamız kaldı. Muhtar yardımcı olacağım dedi bekliyoruz. 4'üncü ayın 9'unda bu kar beklenmiyordu. Şu an kar altında kaldık mahsuruz. 4'üncü ayın 1'in de yasa bitti yasa bitince bizde yazlık lastiklere döndük. Karda beklemiyorduk." Dedi.

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu
Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu
Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu
Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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