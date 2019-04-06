Kar Yağışı Yerini Yağmura Bıraktı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı yerini sisli ve yağmurlu havaya bıraktı.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah erken saatlerde yerini yağmur yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde işe giden esnaflar, karla kaplanan araçlarının üzerine temizleme telaşı içerisine düştüler.

Yağışların beraberinde bereket getirmesi temennisinde bulunan vatandaşlar, Hakkari ve ilçelerine son yılların en büyük yağışlarının yağdığını belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA