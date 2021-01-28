Kar yağışı yaşamı ulaşımı olumsuz etkiledi
28.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:13
Kent merkezinde devam eden kar yağışı Araçların üzerinde biriken kar Yürüyen insanlar Aracın üzerindeki karı temizleyen kişi Aracının kenarındaki karı kürekle kazıyan kişi Kar küreyen personel İş makinesinin kar küremesi HAKKARİ - Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde devam eden kar yağışı
Araçların üzerinde biriken kar
Yürüyen insanlar
Aracın üzerindeki karı temizleyen kişi
Aracının kenarındaki karı kürekle kazıyan kişi
Kar küreyen personel
İş makinesinin kar küremesi HAKKARİ - Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş