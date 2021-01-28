Kar yağışı yaşamı ulaşımı olumsuz etkiledi
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Kar yağışı yaşamı ulaşımı olumsuz etkiledi

28.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:13

Kent merkezinde devam eden kar yağışı Araçların üzerinde biriken kar Yürüyen insanlar Aracın üzerindeki karı temizleyen kişi Aracının kenarındaki karı kürekle kazıyan kişi Kar küreyen personel İş makinesinin kar küremesi HAKKARİ - Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde devam eden kar yağışı

Araçların üzerinde biriken kar

Yürüyen insanlar

Aracın üzerindeki karı temizleyen kişi

Aracının kenarındaki karı kürekle kazıyan kişi

Kar küreyen personel

İş makinesinin kar küremesi HAKKARİ - Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı yaşamı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar yağışı yaşamı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar yağışı yaşamı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar yağışı yaşamı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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