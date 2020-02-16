Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - VAN
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Kar altında yürüyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme çalışması Vatandaşların iş yerleri üzerine biriken karları temizlemesi VAN - Van'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı
Kar altında yürüyen vatandaşlar
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme çalışması
Vatandaşların iş yerleri üzerine biriken karları temizlemesi VAN - Van'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ve ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 211 yerleşim yerinin yolu trafiğe kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.