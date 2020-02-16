: Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - VAN

16.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:45

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı

Kar altında yürüyen vatandaşlar

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme çalışması

Vatandaşların iş yerleri üzerine biriken karları temizlemesi VAN - Van'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ve ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 211 yerleşim yerinin yolu trafiğe kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA

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