Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
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Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

19.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:20

Kentte devam edenkar yağışı Araçların üzerinde biriken kar Yürüyen insanlar Aracın üzerindeki karı temizleyen kişi Aracının kenarındaki karı kürekle kazıyan kişi Kar küreyen personel İş makinesinin kar küremesi Hakkari'de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi HAKKARİ - Hakkari'de üç...

Kentte devam edenkar yağışı

Araçların üzerinde biriken kar

Yürüyen insanlar

Aracın üzerindeki karı temizleyen kişi

Aracının kenarındaki karı kürekle kazıyan kişi

Kar küreyen personel

İş makinesinin kar küremesi Hakkari'de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi

HAKKARİ - Hakkari'de üç gündür etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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