Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
19.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:20
Kentte devam edenkar yağışı Araçların üzerinde biriken kar Yürüyen insanlar Aracın üzerindeki karı temizleyen kişi Aracının kenarındaki karı kürekle kazıyan kişi Kar küreyen personel İş makinesinin kar küremesi Hakkari'de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi HAKKARİ - Hakkari'de üç...
Kentte devam edenkar yağışı
Araçların üzerinde biriken kar
Yürüyen insanlar
Aracın üzerindeki karı temizleyen kişi
Aracının kenarındaki karı kürekle kazıyan kişi
Kar küreyen personel
İş makinesinin kar küremesi Hakkari'de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi
HAKKARİ - Hakkari'de üç gündür etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş