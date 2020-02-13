: Kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

13.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:36

Şırnak, Elazığ, Siirt, Bingöl, Batman ve Mardin'de kar ve tipi nedeniyle 2 bin 110 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt

Siirt'te aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 290 köye ulaşım sağlanamıyor.

Dün geceden itibaren etkisini artıran yağış nedeniyle merkeze bağlı 25, Pervari'de 65, Şirvan'da 57, Baykan'da 32, Eruh'ta 50, Kurtalan'da 55 ve Tillo'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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