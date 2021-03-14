Van ve Muş'ta 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Van ve Muş'ta 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

14.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:45

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşullarından dolayı 12 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşullarından dolayı 12 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 6 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 6 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kapanan köy yollarını açmaya başladıklarını belirten Yentür, acil durumlar için bir ekibin hazır bekletildiğini ifade etti.

Van ve Muş'ta 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van ve Muş'ta 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van ve Muş'ta 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van ve Muş'ta 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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