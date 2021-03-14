Van ve Muş'ta 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşullarından dolayı 12 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşullarından dolayı 12 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 6 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 6 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kapanan köy yollarını açmaya başladıklarını belirten Yentür, acil durumlar için bir ekibin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan