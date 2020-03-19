Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan-Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadele Yoldaki tipi ve sis Tipi ve sis altında seyir halindeki araçlar ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
19.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:08
Ardahan-Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadele
Yoldaki tipi ve sis
Tipi ve sis altında seyir halindeki araçlar ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Kaynak: AA