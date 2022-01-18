Kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Tunceli ve Ardahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Tunceli ve Ardahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Tunceli'de öğlen başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı kentte, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekiplerince kara yollarında ve mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

Kentteki bazı vatandaşlar da parklarda yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

Tunceli Müzesi bahçesinde bulunan tarihi eserler beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yer yer tipiye dönüştü.

Akşam etkisini artıran tipi nedeniyle Çıldır-Aktaş kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman düştü.

Kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor

Kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor

Kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Ardahan, Tunceli, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title