Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat-Sivas kara yolundan görüntüler Tipiden görüntüler Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS (AA) - Tokat- Sivas kara yolundan görüntüler

Tipiden görüntüler

Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Tokat-Sivas kara yolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her iki yönde de ulaşıma kapandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Tokat kent çıkışı ile diğer taraftan Çambıbel geçidinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.

Araç kuyruğu oluşan yolda trafik ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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