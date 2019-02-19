Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

Ardahan'daki kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 3 kara yolu ulaşıma açıldı.

Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipiden dolayı trafiğe kapanan Ardahan'ı ilçeleri Göle ile Posof ve Artvin'in Şavşat ilçesine bağlayan 3 ayrı kara yolunda ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.

Ekiplerin iş makinesi desteğindeki yoğun çalışmalarının ardından söz konusu yollarda trafik akışı yeniden normale döndü.

Dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları yüzünden yolda kalan çok sayıda araç ise tipinin dinmesiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce kara saplandıkları alanlardan çıkartıldı.

Kentte kardan dolayı ulaşıma kapalı olan 167 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA