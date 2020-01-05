Kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

Greyderin yol açma çalışması İş makinesi operatörü Servet Sancar'ın konuşması MUŞ - Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

05.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:13

Greyderin yol açma çalışması

İş makinesi operatörü Servet Sancar'ın konuşması - Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı yolların açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı
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