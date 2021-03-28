Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Karla kaplı yollar Karayolları ekiplerinin çalışması İş makinesinin karla kaplı yolu açması Kent merkezinden görüntüler Araç üzerinde biriken karlar Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı MUŞ - Muş'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla kaplı yollar
Karayolları ekiplerinin çalışması
İş makinesinin karla kaplı yolu açması
Kent merkezinden görüntüler
Araç üzerinde biriken karlar Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
MUŞ - Muş'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım