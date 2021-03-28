Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Karla kaplı yollar Karayolları ekiplerinin çalışması İş makinesinin karla kaplı yolu açması Kent merkezinden görüntüler Araç üzerinde biriken karlar Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı MUŞ - Muş'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla kaplı yollar

Karayolları ekiplerinin çalışması

İş makinesinin karla kaplı yolu açması

Kent merkezinden görüntüler

Araç üzerinde biriken karlar Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ - Muş'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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