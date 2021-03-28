Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı

Karla kaplı yollar Karayolları ekiplerinin çalışması İş makinesinin karla kaplı yolu açması Kent merkezinden görüntüler Araç üzerinde biriken karlar Kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı MUŞ - Muş'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.