Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
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Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

17.02.2021 20:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:54

Kar yağışından görüntü Besicilerden Hüseyin Can Aktaş'ın açıklamaları Köylülerden Sümmani Demir'in açıklamaları KARS - Kars'ın Arpaçay ilçesinde de sürücüler ve yayalar tipi yüzünden yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışından görüntü

Besicilerden Hüseyin Can Aktaş'ın açıklamaları

Köylülerden Sümmani Demir'in açıklamaları

KARS - Kars'ın Arpaçay ilçesinde de sürücüler ve yayalar tipi yüzünden yolda ilerlemekte güçlük çekti. İlçenin Kuyucuk köyünde de besiciler hayvanlarını güçlükle su içecekleri alanlara götürebildi.

Besicilerden Hüseyin Can Aktaş, AA muhabirine, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü kaydederek, "Sabah yağan kar şimdi etkisini tipiye çevirdi. Hava bir anda buz kesti, önümüzü göremiyoruz. Hayvanları suya zor götürdük." diye konuştu.

Köylülerden Sümmani Demir ise bu yıl ilk kez böyle şiddetli tipiye maruz kaldıklarını belirterek, "Bakkala gitmiştim, tipi bir anda başladı. Şu an eve gitmekte zorluk yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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