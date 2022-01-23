Kar yağışı ve tipi etkili oluyor - Haberler
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Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karaman istikameti hariç il ve ilçelere ulaşım sağlanamıyor.

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karaman istikameti hariç il ve ilçelere ulaşım sağlanamıyor.

Kentte geç saatlerde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişi durduruldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için yoğun çalışma yapıyor.

Öte yandan kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlanıyor.

Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri

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