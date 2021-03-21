Kar yağışı ve tipi etkili oluyor
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Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

21.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:40

Araçların geçişi Kar yağışı altında vatandaşların yürümesi İki vatandaşın konuşması Kars Sarıkamış karayolunda tipi ve araç trafiği Kar küreme aracının çalışması Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Araçların geçişi

Kar yağışı altında vatandaşların yürümesi

İki vatandaşın konuşması

Kars Sarıkamış karayolunda tipi ve araç trafiği

Kar küreme aracının çalışması Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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