Kar yağışı ve tipi etkili oluyor
21.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:40
Araçların geçişi Kar yağışı altında vatandaşların yürümesi İki vatandaşın konuşması Kars Sarıkamış karayolunda tipi ve araç trafiği Kar küreme aracının çalışması Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Araçların geçişi
Kar yağışı altında vatandaşların yürümesi
İki vatandaşın konuşması
Kars Sarıkamış karayolunda tipi ve araç trafiği
Kar küreme aracının çalışması Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci