Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Araçların geçişi Kar yağışı altında vatandaşların yürümesi İki vatandaşın konuşması Kars Sarıkamış karayolunda tipi ve araç trafiği Kar küreme aracının çalışması Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor.