Kar yağışı ve tipi Erzincan'da ulaşımı olumsuz etkiledi

ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane karayolundaki Ahmediye geçişindeki aşırı tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'lardan bazıları yolda kaldı. Buzlanma nedeniyle yolda kalan birçok ağır tonajlı araç sürücüsü soğuk havada zincir taktı. Karayolları ekipleri ise tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeni ile yolun ulaşama kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge trafik ekipleri ise uygulama yaparak ağır tonajlı araçların bölgeden geçişini kontrollü olarak sağlıyor. Birçok TIR ve otomobil TIR garajı ile yol kenarlarında bekletildi.

Kaynak: İHA