Kar yağışı ve tipi Cankurtaran Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor
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Kar yağışı ve tipi Cankurtaran Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor

20.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:19

Artvin'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Cankurtaran Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Artvin'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Cankurtaran Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Artvin-Hopa kara yolunun Cankurtaran Geçidi mevkisinde ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Yolda kalan tırların iş makineleriyle çekilmesi sonrası geçişler kontrollü olarak yeniden başladı.

Sürücüler yol boyunca ilerlemekte zorluk çekerken yolda kalan bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

Karayolları ekipleri söz konusu güzergah boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri, bölgedeki tipi ve kar yağışı yüzünden ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.

Kar yağışı ve tipi Cankurtaran Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor
Kar yağışı ve tipi Cankurtaran Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor
Kar yağışı ve tipi Cankurtaran Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor
Kar yağışı ve tipi Cankurtaran Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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