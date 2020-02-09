Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
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Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Trabzon kent meydanı İtfaiye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları Karlar altındaki Atatürk anıtı Kar temizliği yapana belediye personeli Kar topu oynayan gençler Sokak başında kalan araç TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava...

09.02.2020 22:03 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:05
Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

kent meydanı

ekiplerinin kar temizleme çalışmaları

Karlar altındaki Atatürk anıtı

Kar temizliği yapana belediye personeli

Kar topu oynayan gençler

Sokak başında kalan araç TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
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