Kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Trabzon kent meydanı İtfaiye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları Karlar altındaki Atatürk anıtı Kar temizliği yapana belediye personeli Kar topu oynayan gençler Sokak başında kalan araç TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava...
09.02.2020 22:03 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:05
Trabzon kent meydanı
İtfaiye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları
Karlar altındaki Atatürk anıtı
Kar temizliği yapana belediye personeli
Kar topu oynayan gençler
Sokak başında kalan araç TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: AA