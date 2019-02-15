Kütahya'nın Domaniç ilçesinde devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayvanları da etkiliyor.

Kar yağışının aralıksız sürdüğü Domaniç Dağları'nda, başıboş köpekler hem açlık hem de soğukla mücadele ediyor.

Domaniç-İnegöl kara yolu yakınlarındaki 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde köpekler, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Yoldan geçen bazı vatandaşların yiyecek desteğinde bulunduğu köpeklerin, birbirlerine sokularak üzerilerindeki karları temizlemeleri dikkati çekti.

Kaynak: AA