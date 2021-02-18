Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
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Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

18.02.2021 13:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:15

Karla kaplı bitkiler Kara gömülü arabalar Kar küreyen vatandaş Buz sarkıtları Yürüyen vatandaşlar Bir vatandaşın konuşması Kar küreyen araçlar KARS - Kars'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Karla kaplı bitkiler

Kara gömülü arabalar

Kar küreyen vatandaş

Buz sarkıtları

Yürüyen vatandaşlar

Bir vatandaşın konuşması

Kar küreyen araçlar KARS - Kars'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Özellikle sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar buzlanma nedeniyle caddelerde yürümekte güçlük çekti.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 80 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'ta da soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

İlçe sakinlerinden Naci Bozyel, zorluklarına rağmen kar yağışının kentte yakıştığını ifade ederek, "Şükür kar yağıyor, insanlar da mutlu oluyor. Kar, Sarıkamış'a çok yakışıyor." dedi.

Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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