Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
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Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

18.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:01

Kar yağışından görüntü Karla kaplı araçlar Buz sarkıtları Karlı yoldan geçen araçlar Kar temizliği yapan esnaf Yürüyen vatandaşlar Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Kar yağışından görüntü

Karla kaplı araçlar

Buz sarkıtları

Karlı yoldan geçen araçlar

Kar temizliği yapan esnaf

Yürüyen vatandaşlar Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Ardahan'da dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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