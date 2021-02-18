Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
18.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:01
Kar yağışından görüntü Karla kaplı araçlar Buz sarkıtları Karlı yoldan geçen araçlar Kar temizliği yapan esnaf Yürüyen vatandaşlar Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Kar yağışından görüntü
Karla kaplı araçlar
Buz sarkıtları
Karlı yoldan geçen araçlar
Kar temizliği yapan esnaf
Yürüyen vatandaşlar Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Ardahan'da dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh