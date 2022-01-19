Kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu - Haberler
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Kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

TOKAT (AA) - Tokat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde, Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

İlçelerde de belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Tokat, kar, Güncel, Haber

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