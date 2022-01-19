Kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
TOKAT (AA) - Tokat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde, Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.
İlçelerde de belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.