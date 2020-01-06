Kar yağışı ve soğuk hava
Kar yağışı Üstüne kar yağan kedi Araçlar ve insanların geçişi Kura nehri ve tarihi Ardahan köprüsü Kırağı ile kaplanan yapraklar Üstünü örtülen araçlar ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.
06.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:53
Kar yağışı
Üstüne kar yağan kedi
Araçlar ve insanların geçişi
Kura nehri ve tarihi Ardahan köprüsü
Kırağı ile kaplanan yapraklar
Üstünü örtülen araçlar ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar ve soğuktan dolayı kentteki ağaç ve yapraklarında kırağı oluştu.
Kaynak: AA