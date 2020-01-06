Kar yağışı ve soğuk hava
Haberler » Güncel » Kar yağışı ve soğuk hava - Haber

Kar yağışı ve soğuk hava

Kar yağışı Üstüne kar yağan kedi Araçlar ve insanların geçişi Kura nehri ve tarihi Ardahan köprüsü Kırağı ile kaplanan yapraklar Üstünü örtülen araçlar ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

06.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:53

Kar yağışı

Üstüne kar yağan kedi

Araçlar ve insanların geçişi

Kura nehri ve tarihi köprüsü

Kırağı ile kaplanan yapraklar

Üstünü örtülen araçlar ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar ve soğuktan dolayı kentteki ağaç ve yapraklarında kırağı oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar yağışı ve soğuk hava
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler