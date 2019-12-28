Kar yağışı ve soğuk hava
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Kar yağışı ve soğuk hava

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

28.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:48

'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağış kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışının ve ardından oluşan soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentteki vatandaşlar, araçlarındaki ve işletmelerinin önündeki karları temizleye çalıştı.

Vatandaşların yanı sıra araçlardaki sürücüler, kar ve buzla kaplı olan yol ile kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çektiği kente, Büyükşehir Belediye ekiplerince tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı ve soğuk hava
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