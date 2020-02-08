: Kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

08.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:51

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Kocayayla mevkisinde, kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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