Kar yağışı ve sis
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yüksek kesimlerden görüntüler Sisin etkili olamaya başlaması time laps tekniği ile görüntülenmesi Karla kaplı yollar Yollarda kar temizlenmesi Yolda ilerleyen araçlar Van'da kar yağışı ve sis VAN - Van'da kar yağışı ve sis etkili oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yüksek kesimlerden görüntüler
Sisin etkili olamaya başlaması time laps tekniği ile görüntülenmesi
Karla kaplı yollar
Yollarda kar temizlenmesi
Yolda ilerleyen araçlar Van'da kar yağışı ve sis
VAN - Van'da kar yağışı ve sis etkili oldu. Yağışın ardından yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.
Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde etkili olan sis ise sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin