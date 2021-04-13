Kar yağışı ve sis

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yüksek kesimlerden görüntüler Sisin etkili olamaya başlaması time laps tekniği ile görüntülenmesi Karla kaplı yollar Yollarda kar temizlenmesi Yolda ilerleyen araçlar Van'da kar yağışı ve sis VAN - Van'da kar yağışı ve sis etkili oldu.