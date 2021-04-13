Kar yağışı ve sis
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Kar yağışı ve sis

Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yüksek kesimlerden görüntüler Sisin etkili olamaya başlaması time laps tekniği ile görüntülenmesi Karla kaplı yollar Yollarda kar temizlenmesi Yolda ilerleyen araçlar Van'da kar yağışı ve sis VAN - Van'da kar yağışı ve sis etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yüksek kesimlerden görüntüler

Sisin etkili olamaya başlaması time laps tekniği ile görüntülenmesi

Karla kaplı yollar

Yollarda kar temizlenmesi

Yolda ilerleyen araçlar Van'da kar yağışı ve sis

VAN - Van'da kar yağışı ve sis etkili oldu. Yağışın ardından yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.

Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde etkili olan sis ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışı ve sis
Kar yağışı ve sis
Kar yağışı ve sis
Kar yağışı ve sis

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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