Kar yağışı ve sis
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgelerde kapalı yolları açmaya çalışıyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgelerde kapalı yolları açmaya çalışıyor.
İl Özel İdaresi ve ilçelerdeki şantiye şefliklerine bağlı ekipler, zorlu doğa koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yüksekova ilçesinde çığ nedeniyle kapanan Çobanpınar köy yolunun açılması için harekete geçti.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyebilen ekipler, kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.
Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu
Muş'ta kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimde kara dönüştü.
Kardan dolayı dağların beyaza büründüğü kentte, sürücüler de sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Bitlis'te dün gece etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Güne karla uyanan kent sakinleri, araçlarının üzerindeki karı temizledi, yüksek kesimler ve kent merkezi beyaza büründü.
Bitlis-Tatvan kara yolunda sis nedeniyle trafik kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA