Kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı - Haberler
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Kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

AA, Sidar Can Eren - Güncel
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Kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Ovacık kara yolu, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Tunceli-Ovacık kara yolu, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği kentte, birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Valilik yaptığı yazılı açıklamada, Tunceli-Ovacık kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Ekipler, kent merkezi ve kırsaldaki karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli Ovacık, kar, Güncel, Haber

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