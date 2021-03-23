Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
23.03.2021 19:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:10
Samsun-Ankara kara yolundan görüntü Kara yolunda seyreden araçlardan görüntü Kar yağışı A- A A+ 4Y-2408228523-03-2021 18: 32 CorumSun İliski Sepetine Ekle İlişki Kaldır Tavsiye Et Tüm Dosyaları İndir Haber İzini Göster Yazdır Arşivde Güncelle Yayınlayan Servis: Çorum Kategori: Genel...
Samsun-Ankara kara yolundan görüntü
Kara yolunda seyreden araçlardan görüntü
Kar yağışı A- A A+
4Y-2408228523-03-2021 18: 32
CorumSun
İliski Sepetine Ekle
İlişki Kaldır
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Yayınlayan Servis:
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Kategori:
Genel
Bülten:
GenelYerelÇorum
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan