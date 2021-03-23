Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

23.03.2021 19:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:10

Samsun-Ankara kara yolundan görüntü Kara yolunda seyreden araçlardan görüntü Kar yağışı A- A A+ 4Y-2408228523-03-2021 18: 32 CorumSun İliski Sepetine Ekle İlişki Kaldır Tavsiye Et Tüm Dosyaları İndir Haber İzini Göster Yazdır Arşivde Güncelle Yayınlayan Servis: Çorum Kategori: Genel...

Samsun-Ankara kara yolundan görüntü

Kara yolunda seyreden araçlardan görüntü

Kar yağışı A- A A+

4Y-2408228523-03-2021 18: 32

CorumSun

İliski Sepetine Ekle

İlişki Kaldır

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Kategori:

Genel

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GenelYerelÇorum

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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