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Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Karla kaplı yollar Ekiplerin yolları açma çalışması İş makinesinin tipinin biriktirdiği karla kaplı yolu açmaya çalışması Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölge İş makinesi operatörü Cahit Balkanın konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

MUŞ (AA) - Karla kaplı yollar

Ekiplerin yolları açma çalışması

İş makinesinin tipinin biriktirdiği karla kaplı yolu açmaya çalışması

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölge

İş makinesi operatörü Cahit Balkanın konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

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AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Karla kaplı yollar Ekiplerin yolları açma çalışması İş makinesinin tipinin biriktirdiği karla kaplı yolu açmaya çalışması Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölge İş makinesi operatörü Cahit Balkanın konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

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