Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Karla kaplı yollar Ekiplerin yolları açma çalışması İş makinesinin tipinin biriktirdiği karla kaplı yolu açmaya çalışması Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölge İş makinesi operatörü Cahit Balkanın konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
MUŞ (AA) - Karla kaplı yollar
Ekiplerin yolları açma çalışması
İş makinesinin tipinin biriktirdiği karla kaplı yolu açmaya çalışması
Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölge
İş makinesi operatörü Cahit Balkanın konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.