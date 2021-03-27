Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Ekiplerin yolları açma çalışması Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgelerde iş makinesinin ilerlemekte güçlük çekmesi Karla kaplı yolun iş makinesiyle açılması İş makinelerinin çalışması Kayalısu köyü muhtarı Bilal Erez ile röportaj MUŞ - Muş'ta iki günden beri etkili olan kar yağışı...

Ekiplerin yolları açma çalışması

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgelerde iş makinesinin ilerlemekte güçlük çekmesi

Karla kaplı yolun iş makinesiyle açılması

İş makinelerinin çalışması

Kayalısu köyü muhtarı Bilal Erez ile röportaj MUŞ - Muş'ta iki günden beri etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 09:41:40. #1.15#
title