Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Ekiplerin yolları açma çalışması Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgelerde iş makinesinin ilerlemekte güçlük çekmesi Karla kaplı yolun iş makinesiyle açılması İş makinelerinin çalışması Kayalısu köyü muhtarı Bilal Erez ile röportaj MUŞ - Muş'ta iki günden beri etkili olan kar yağışı...