Kar yağışı ulaşımı etkiledi - AĞRI
Haberler » Güncel » Kar yağışı ulaşımı etkiledi - AĞRI - Haber

Kar yağışı ulaşımı etkiledi - AĞRI

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan gizli buzlanma Beşiktepe köyü yolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.

28.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:00
Kar yağışı ulaşımı etkiledi - AĞRI

'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan gizli buzlanma Beşiktepe köyü yolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası yollarda oluşan gizli buzlanma, il merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beşiktepe köyü yolunda ilerleyen sürücüleri etkiledi.

Araçlarıyla bir süre yolda ilerleyen sürücüler, virajlı bölgelerde oluşan kaygan zeminde yolda kaldı. Kara saplanan araçları kurtarmak için uzun süre mücadele eden sürücülere yolcular yardım etti.

Araçları itekleyerek ilerlemesini sağlayan yolcular, bir süre yürüdükten sonra köye ulaştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar yağışı ulaşımı etkiledi - AĞRI
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler