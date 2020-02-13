Kar yağışı ulaşımı aksattı
Haberler » Güncel » Kar yağışı ulaşımı aksattı - Haber

Kar yağışı ulaşımı aksattı

Siirt'te etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

13.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:45
Kar yağışı ulaşımı aksattı

'te etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dün geceden itibaren devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Esnaf, iş yerinin önündeki karı kendi imkanlarıyla temizledi. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar kartopu oynadı.

Kar yağışı kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımında da aksamalara yol açtı.

Siirt'ten Ankara'ya yapılması gereken uçak seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar yağışı ulaşımı aksattı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler