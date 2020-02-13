: Kar yağışı ulaşımı aksattı

13.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:45

Siirt'te etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dün geceden itibaren devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Esnaf, iş yerinin önündeki karı kendi imkanlarıyla temizledi. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar kartopu oynadı.

Kar yağışı kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımında da aksamalara yol açtı.

Siirt'ten Ankara'ya yapılması gereken uçak seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA

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