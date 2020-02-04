Kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Haberler » Güncel » Kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Haber

Kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Kars'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

04.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:06
Kar yağışı ulaşımı aksatıyor

'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar yağışı ve tipinin yoğunlaştığı Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, söz konusu yolda karla mücadele çalışması başlattı.

Sürücülerden Adem Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiklerini belirterek "Digor'a gidiyorum, yolda tipi ve buzlanma var. İlerlemekte zorluk yaşıyoruz. Karayolları ekipleri de sağ olsunlar yolların kapanmaması için sürekli çalışıyorlar. Görüş mesafesi tipi nedeniyle düşük. Yollar da buzlu olunca ilerlemekte zorluk çekiyoruz." dedi.

Kars-Erzurum kara yolunun Keklik Deresi mevkisinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler, araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler