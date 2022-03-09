Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler

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Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş kent merkezinde etkili olan kar yağışı Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları Karla kaplı araçlar MUŞ - Muş'ta akşam saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

MUŞ (AA) - Muş kent merkezinde etkili olan kar yağışı

Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları

Karla kaplı araçlar MUŞ - Muş'ta akşam saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Muş

Muş'ta akşam saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar nedeniyle 47 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemeye başladı.

Vatandaşlar da araç ve iş yerleri önündeki karları temizledi.

Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Tragger, Muş, kar, Güncel, Haberler

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