Kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu

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Domaniç Dağı'nda yoğun tipi ve kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Yolun karla kaplanması nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, ekipler ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Yolda kalan bazı araçlar, civar köylerdeki traktör sahipleri tarafından kurtarıldı.

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bölgede, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit