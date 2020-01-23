Kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
İlçe merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.
Yağış nedeniyle ilçeye bağlı köylere ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Aracıyla yolda kalan vatandaşlardan Engin Tok, "İlçemize kar yağdı. Araçlarımız çıkmakta zorlanıyor. Yolda kaldık. Arkadaşlarımız zincir getirecekler. Aracımıza zincir taktıktan sonra yola devam edeceğiz." dedi.
İlçe Özel İdare ekipleri iş makineleri ile köy yollarında çalışmalarına devam ediyor.