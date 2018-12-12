Kar Yağışı Tokat-Sivas Kara Yolunda Ulaşımı Aksattı

Kar Yağışı Tokat-Sivas Kara Yolunda Ulaşımı Aksattı

Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar Yağışı Tokat-Sivas Kara Yolunda Ulaşımı Aksattı

Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.


Kara yolunun Çamlıbel mevkisinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, yoldaki çalışmalar nedeniyle bir süre bekletildi.


Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et