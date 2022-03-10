Kar yağışı sürücüleri zorladı, kazalara neden oldu
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Beykoz'da güçlükle hareket etmeye çalışan motosikletli kurye Çekmeköy ve Sancaktepe'de meydana gelen kazalar Ümraniye Şerifali Hat boyu'nda yokuşta kalan İETT otobüsü Gaziosmapaşa'da meydana gelen kaza Bahçelievler'de meydana gelen kaza Yenidoğan'da meydana gelen kaza Kağıthane Çeliktepe'de...
SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Beykoz'da güçlükle hareket etmeye çalışan motosikletli kurye
Çekmeköy ve Sancaktepe'de meydana gelen kazalar
Ümraniye Şerifali Hat boyu'nda yokuşta kalan İETT otobüsü
Gaziosmapaşa'da meydana gelen kaza
Bahçelievler'de meydana gelen kaza
Yenidoğan'da meydana gelen kaza
Kağıthane Çeliktepe'de meydana gelen kaza İSTANBUL - Kar yağışı sürücüleri zorladı, kazalara neden oldu.