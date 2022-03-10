Kar yağışı sürücüleri zorladı, kazalara neden oldu - Haberler

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Kar yağışı sürücüleri zorladı, kazalara neden oldu

AA - Güncel
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Beykoz'da güçlükle hareket etmeye çalışan motosikletli kurye Çekmeköy ve Sancaktepe'de meydana gelen kazalar Ümraniye Şerifali Hat boyu'nda yokuşta kalan İETT otobüsü Gaziosmapaşa'da meydana gelen kaza Bahçelievler'de meydana gelen kaza Yenidoğan'da meydana gelen kaza Kağıthane Çeliktepe'de...

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Beykoz'da güçlükle hareket etmeye çalışan motosikletli kurye

Çekmeköy ve Sancaktepe'de meydana gelen kazalar

Ümraniye Şerifali Hat boyu'nda yokuşta kalan İETT otobüsü

Gaziosmapaşa'da meydana gelen kaza

Bahçelievler'de meydana gelen kaza

Yenidoğan'da meydana gelen kaza

Kağıthane Çeliktepe'de meydana gelen kaza İSTANBUL - Kar yağışı sürücüleri zorladı, kazalara neden oldu.

Kar yağışı sürücüleri zorladı, kazalara neden oldu

Kar yağışı sürücüleri zorladı, kazalara neden oldu

Kar yağışı sürücüleri zorladı, kazalara neden oldu

AA / Güncel

Sancaktepe, Yenidoğan, Ümraniye, İETT, Güncel, Haberler

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