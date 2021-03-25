Kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu

25.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:15
Kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu

Cemal YURTTAŞ / İstanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Cemal YURTTAŞ/  İstanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

İstanbul'da dün başlayan, aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı bu sabah erken saatlerde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle tarihi yarımada beyaza bürünürken, Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Meydanı gezen bazı vatandaşlar ve turistler, karla kaplanan Sultanahmet Camii ve Ayasofya'nın önünde fotoğraf çektirip karın tadını çıkardı. 

 


Kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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