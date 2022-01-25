Kar yağışı sportif faaliyetleri olumsuz etkiledi
Türkiye'yi etkisi altında bulunduran yoğun kar yağışı, sportif faaliyetlerin ertelenmesine neden oldu.
Türkiye'yi etkisi altında bulunduran yoğun kar yağışı, sportif faaliyetlerin ertelenmesine neden oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu, 29-30 Ocak 2022 tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda yapılması planlanan 20 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası'nın yoğun kar yağışı ve olumsuz kış şartları nedeniyle 2-3 Şubat tarihlerine ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Oryantiring Federasyonu da Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonasının "hava şartları" kaynaklı 5-6 Şubat tarihlerinde yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri