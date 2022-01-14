Kar yağışı sonrası Özalp ilçesi beyaza büründü - Haberler
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Kar yağışı sonrası Özalp ilçesi beyaza büründü

Kar yağışı sonrası Özalp ilçesi beyaza büründü
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Özalp Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

Kardan dolayı beyaza bürünen ilçede yetkililer oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.

Esnaf Emin Akköprülü, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Özalp adeta kar altında kaldı. Geçtiğimiz yıl kar yağmadığı için çok kurak bir yıl geçirdik. Sabah uyandığımızda bir metre karla karşılaştık. Bu da bizi çok mutlu etti. Tabi biraz sıkıntı yaşayacağız fakat karın faydalarını yazın göreceğiz" dedi.

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AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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