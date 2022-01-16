Kar yağışı sonrası Kent Ormanı'na akın ettiler

İZMİT'te gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

İZMİT'te gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kent Ormanı'na aileleriyle birlikte gelen çocuklar kar topu oynadı.

İzmit'te gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinin karla kaplanmasına neden oldu. İzmit Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, Kent Ormanı'na gelenler kar yağışının tadını çıkardı. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Belediye ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yaşanabilecek olumsuzlukları önlemeye çalıştı.